Angeführt von Bayern-Star Arjen Robben hat die niederländische Nationalmannschaft einen klaren Sieg gegen die Elfenbeinküste eingefahren.

Der Europameister von 1988 besiegte die Afrikaner am Sonntag in Rotterdam mit 5:0 (3:0).

Vor 33.500 Zuschauern absolvierte Mittelfeldregisseur Wesley Sneijder sein 130. Länderspiel und zog mit Rekordnationalspieler Edwin van der Sar gleich.

Robben überzeugte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 per Foulelfmeter in der 32. Minute und einer Torvorlage. Die übrigen Treffer für die Niederländer erzielten Verteidiger Joel Veltman (13./36.), Davy Klassen (69.) und Vincent Janssen (75.).

Nächster Gegner der Elftal ist am kommenden Freitag (20.45 Uhr) an gleicher Stelle Luxemburg in der WM-Qualifikation, dann wird der neue Bondscoach Dick Advocaat die Mannschaft erstmals betreuen. Gegen die Elfenbeinküste saß Interims-Coach Fred Grin auf der Bank.

In der Qualifikations-Gruppe A zur WM 2018 liegen die Niederlande nach fünf Spieltagen nur auf Platz vier.

Uruguay patzt in Irland

Der zweimalige Fußball-Weltmeister Uruguay kassierte eine Niederlage in Irland. Gegen den Weltranglisten-26. unterlag die Mannschaft um Stürmerstar Edinson Cavani in Dublin mit 1:3 (1:1).

Jonathan Walters (28.), Cyrus Christie (51.) und James McClean (77.) trafen für die Gastgeber, Jose Maria Gimenez (38.) von Atlético Madrid glich zwischenzeitlich aus.

Am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) reist Uruguay (16. der Weltrangliste) zu einem weiteren Test nach Nizza, wo Italien der nächste Gegner ist.

Fußball-Zwerg schlägt Albanien

Fußball-Zwerg Luxemburg gewann gegen den letztjährigen EM-Teilnehmer Albanien um HSV-Verteidiger Mergim Mavraj mit 2:1 (0:0) und erspielte seinen ersten Sieg seit rund eineinhalb Jahren.

David Turpel (63.) und Kevin Malget (75.) drehten die Partie, nachdem Albaniens Odise Roshi (53.) zur Führung getroffen hatte. Der bis dato letzte "echte" Erfolg der Luxemburger war ein 1:0 gegen Griechenland im November 2015.

Ein 3:0-Erfolg gegen die Albaner im März des vergangenen Jahres kam derweil nur zustande, weil das Team vom Balkan einen gesperrten Spieler eingesetzt hatte. Ursprünglich hatte Luxemburg diese Begegnung 0:2 verloren.