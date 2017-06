Auch ohne Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat sich Portugal für den Confed Cup (LIVE im TV auf SPORT1)) in Russland warmgeschossen.

Der Europameister gewann in Estoril gegen Zypern 4:0 (2:0). Die Tore für die Gastgeber erzielten Joao Moutinho (3., 42.), Pizzi (63.) und André Silva (70.). Weltfußballer Ronaldo spielte am Samstagabend im Champions-League-Finale in Cardiff mit Real Madrid gegen Juventus Turin.

Beim Confed Cup trifft Portugal auf Mexiko, Gastgeber Russland und Neuseeland. Ronaldo steht bei der WM-Generalprobe im Kader des Europameisters.

In der Qualifikation für die WM 2018 liegen die Portugiesen als Tabellenzweiter der Europa-Gruppe 2 hinter der Schweiz auf Kurs.