Nach dem Erfolg beim Telekom Cup am Wochenende steht der FC Bayern vor dem nächsten Härtetest in der Vorbereitung. Im Rahmen des International Champions Cup misst sich der Rekordmeister mit dem FC Arsenal.

SPORT1 überträgt das Testspiel aus Shanghai ab 13.15 Uhr LIVE im Free-TV und hier im LIVESTREAM! Außerdem können Sie die Partie hier im LIVETICKER verfolgen.

+++ 21. Minute: Tolisso-Tor aberkannt +++

Der Franzose trifft zum 2:0, wird aber wegen angeblicher Abseitsposition zurückgepfiffen. Die Wiederholung zeigt: Fehlentscheidung! Glück für die Engländer...

+++ 19. Minute: Nächste Gelbe Karte +++

Es geht munter zur Sache - und rüde. Jetzt holt sich Coquelin die Gelbe Karte ab. Der Franzose unterbindet einen Bayern-Konter, indem er seinen Landsmann Ribery legt.

+++ 16. Minute: Tolisso sieht Gelb +++

Bayerns Rekord-Neuzugang sieht nach einem harten Einsteigen gegen Coquelin die Gelbe Karte.

+++ 11. Minute: Özil lässt Großchance liegen +++

Fast der schnelle Ausgleich. Lacazette setzt den völlig allein gelassenen Özil per Flanke in Szene. Dessen Schuss wird von Bayern-Keeper Starke vereitelt.

+++ 9. Minute: TOR! Lewy trifft zum 1:0 +++

Der Elfmeter-Experte höchstpersönlich tritt an - und verwandelt sicher im rechten oberen Eck.

+++ 8. Minute: Elfmeter für Bayern +++

Bayern bekommt nach einem Foul von Elneny an Bernat berechtigterweise die Chance auf die frühe Führung.

+++ 7. Minute: Xhaka verzieht +++

Jetzt setzt auch Arsenal die erste Duftmarke. Xhaka ballert die Kugel aus 16 Metern rund eineinhalb Meter über den Kasten.

+++ 5. Minute: Bayern macht Dampf +++

Die nächsten Halbchancen: Nachdem James das Außennetz trifft, verzieht Müller aus rund 20 Metern.

+++ 3. Minute: James kreiert erste Chance +++

Die Bayern geben vom Start weg den Ton an. Neuzugang James leitet die erste gute Chance ein. Der Linksfuß schickt Robert Lewandowski, der aber zu lange braucht, um den Ball zu verarbeiten. Da wäre mehr drin gewesen!

+++ Der Ball rollt +++

Der Rekordmeister spielt zunächst von links nach rechts.

+++ Alles bereit +++

Die Mannschaften kommen aufs Feld. Thomas Müller führt die Bayern als Kapitän an, Petr Cech die Gunners. Es ist angerichtet!

+++ Mertesacker spielt doch nicht +++

Der Weltmeister steht krankheitsbedingt kurzfristig doch nicht in der Startelf. Stattdessen spielt Mohamed Elneny.

+++ Boatengs Ansprache +++

Jerome Boateng drückt seinen Mitspielern von München aus die Daumen:

+++ Die Aufstellungen sind da +++

FC Bayern: Starke - Rafinha, Alaba, Hummels, Bernat - Martinez, Tolisso - James, Müller, Ribery - Lewandowski.

FC Arsenal: Cech - Bielik, Mertesacker, Monreal, Maitland-Niles - Coquelin, Xhaka, Kolasinac - Özil, Welbeck, Lacazette.

+++ Sammer nicht von James überzeugt +++

Bayerns ehemaliger Sportvorstand sieht bei James Rodriguez "auch von der Position her eine gewisse Eingeschränktheit. Diese Vielfältigkeit, die zwar interessant klingt, diese sehe ich bei ihm aber nicht so", so Matthias Sammer im Eurosport-Interview.

Anderer Meinung ist SPORT1-Experte Mario Basler, der Thomas Müller eine schwierige Saison prophezeit.

Video Basler warnt Müller vor James

+++ Türkei-Champion fordert Schalke +++

Auch Königsblau ist heute Mittag im Einsatz. Ab 14 Uhr geht es in Zhuhai gegen den türkischen Meister Besiktas Istanbul.

+++ Erster Härtetest für Bayern +++

Der Rekordmeister hat sich beim Telekom Cup in Mönchengladbach schon in beeindruckender Frühform präsentiert. Wie sieht es gegen den englischen Top-Klub FC Arsenal aus?