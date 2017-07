Das Legendenturnier "Star Sixes" mit früheren Weltstars wie Michael Ballack, Englands Steven Gerrard und den Ikonen aus Frankreich und Spanien, Robert Pirès und Carles Puyol, feiert in London seine Premiere – und SPORT1 ist live dabei. SPORT1 überträgt das viertägige Turnier von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, live auf seinen Plattformen.

Dabei gehen zwölf Länderteams unter anderem aus Brasilien, Portugal und Italien an den Start. An jedem Tag wird es im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und via SPORT1+ Liveübertragungen des Megaturniers geben, von Donnerstag bis Samstag wird SPORT1 auch im Free-TV den Wettbewerb ausführlich begleiten.

Am Montag, 17. Juli, folgen zudem ab 17.30 Uhr die Highlights des Spektakels im Free-TV. Hans-Joachim Wolff, Nico Seepe und Carsten Fuß kommentieren die Spiele.

Deutsche Auswahl gegen Frankreich, Portugal und Dänemark

Deutschland muss in der Vorrunde gegen Frankreich, Portugal und Dänemark bestehen. Für das deutsche Team haben sich neben Ballack auch Ex-Liverpool-Star Didi Hamann, Torwart Timo Hildebrand sowie Kevin Kuranyi und Simon Rolfes zum Kräftemessen auf Kunstrasen angekündigt.

Viele ehemalige Weltstars am Ball

Äußerst prominent ist auch Italien mit Alessandro Del Piero, Weltmeister von 2006, und Ex-Juve-Star Fabrizio Ravanelli besetzt. Das Gleiche gilt für Frankreich mit Welt- und Europameister Robert Pires und Marcel Desailly sowie die englische Mannschaft mit Steven Gerrard, Michael Owen und Rio Ferdinand.Zum Teilnehmerfeld gehören zudem Roberto Carlos, Deco, Eric Abidal, Fernando Morientes, Jay-Jay Okocha und Michel Salgado.

Nach der Gruppenphase, die von Donnerstag bis Samstagnachmittag stattfindet, steigt am Samstagabend das Viertelfinale. Der Sonntag ist dann für die Halbfinal-Partien und das Endspiel vorbehalten. Auch der Veranstaltungsort in der o2-World ist beeindruckend, der Prestigebau bietet bis zu 20.000 Zuschauern Platz.