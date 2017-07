Lukas Podolski ist in Japan euphorisch begrüßt worden. Bei seiner Ankunft in Kobe wurde er von rund 1000 Menschen empfangen - und auch in den Medien war die Resonanz gleich äußerst positiv.

"Tausend Schreie für Poldi! Der Podolski-Gott ist angekommen", schrieb die Sport-Tageszeitung Nikkan Sports. Ähnlich klang die Überschrift von Sports Nippon: "Podolski Super-VIP kommt an."

Podolskis erster Auftritt in Japan sorgte geradezu für Euphorie. "Podolski ist daaa. Wie ein Hollywoodstar empfangen. Podolski: "Ich will Kobe-Rind essen gehen", titelte Daily Sports.

Die Online-Seite Asahi Shimbun schrieb gar: "Podolskis Ankunft war wie die der Beatles. Podolskis Ziel: Asian Champions League"

Der 32 Jahre alte Weltmeister wird künftig für Vissel Kobe auflaufen, bei dem Erstligisten hat er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.