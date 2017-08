Ceferin zu Financial Fair Play: Gehaltsobergrenze nicht unmöglich

Ceferin zu Financial Fair Play: Gehaltsobergrenze nicht unmöglich

vergrößernverkleinern Aleksander Ceferin hält eine Gehaltsobergrenze für nicht unmöglich © Getty Images

Aleksander Ceferin will bei der EU-Kommission vorstellig werden. Der Präsident der UEFA will einen Vorstoß in Sachen Gehaltsobergrenze bei Fußball-Profis wagen.