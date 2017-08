Real Madrid und Manchester United kämpfen am Dienstag um den UEFA Supercup 2017 (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Beim Duell zwischen dem Gewinner der Champions League und dem Sieger in der UEFA Europa League in der mazedonischen Hauptstadt Skopje geht es am 8. August um den ersten offiziellen internationalen Titel der Saison.

Die Madrilenen können dabei auf Superstar Cristiano Ronaldo zurückgreifen, der nach seiner wegen des Confed Cups verlängerten Sommerpause erst am Wochenende ins Training zurückgekehrt war. Auch Toni Kroos ist mit von der Partie.

Real hatte im Endspiel der Königsklasse Juventus Turin mit 4:1 bezwungen, United sich im Finale mit 2:0 gegen Ajax Amsterdam durchgesetzt.

Vor einem Jahr hatte Real ohne Ronaldo, Kroos und Gareth Bale den UEFA Supercup durch einen 3:2 (2:2, 1:1)-Erfolg nach Verlängerung gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren geholt. Insgesamt wäre es für Real der vierte Superpokal, für Manchester der zweite.

Vor wenigen Wochen waren sich beide Teams bereits begegnet. Beim International Champions Cup hatte United nach einer Elfer-Farce mit 3:2 gewonnen.

So können Sie das Spiel LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen

Das ZDF überträgt die Partie ab 20.40 Uhr LIVE im TV. Auch im LIVESTREAM auf ZDF.de können Sie das Spiel verfolgen. Sky zeigt den Supercup ebenfalls LIVE.

SPORT1 begleitet das Duell zwischen Real und Manchester wie gewohnt im LIVETICKER.