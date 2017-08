Erst am Wochenende ging die einzigartige Karriere von Sprint-Superstar Usain Bolt bei der Leichtathletik-WM in London mit einem Krampf im Staffelrennen und den damit verbundenen geplatzten Medaillenträumen zu Ende. Nun steht für den Jamaikaner bereits das nächste Event in den Startlöchern.

Am 2. September soll Bolt im Legendenspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona im Old Trafford auflaufen. Damit würde für den 30-Jährigen ein Traum in Erfüllung gehen. Der bekennende United-Fan erklärte schon diverse Male, dass er einmal im Leben für die Red Devils auflaufen will.

Verletzung könnte Einsatz verhindern

Im Weg steht ihm dabei nur die Verletzung aus seinem letzten Rennen, dabei erlitt Bolt einen "Krampf in der linken hinteren Oberschenkel-Muskulatur". Englische Medien berichten übereinstimmend, dass dieser den Sprinter an einem Einsatz hindern könnte.

Sollte der Jamaikaner rechtzeitig fit werden, würde er mit Edwin van der Sar, Paul Scholes, Andy Cole und Phil Neville die United-Legendenauswahl bilden. Eine passende Rückennummer hat Bolt auch schon: In Anlehnung an seinen 2009 aufgestellten 100-Meter-Weltrekord bekam Bolt bereits 2012 ein Trikot mit der Rückennummer 9.58.