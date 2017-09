Mittelfeldspieler Dele Alli ist nach dem Stinkefinger-Eklat im Länderspiel gegen die Slowakei für ein Spiel gesperrt worden.

Das entschied die FIFA-Disziplinarkommission am Freitag. Alli verpasst damit das nächste Qualispiel der Three Lions gegen Slowenien am kommenden Donnerstag.

Der 21-Jährige von Tottenham Hotspur hatte im WM-Qualifikationsspiel Anfang September in Richtung des Schiedsrichters den Mittelfinger gezeigt, anschließend aber behauptet, die Geste sei als "Witz" an seinen guten Freund Kyle Walker gerichtet gewesen.

Auch für die FIFA war nicht klar ersichtlich, wem die Geste galt. Unabhängig davon sah der Weltverband darin ein "beleidigendes und unsportliches" Verhalten. Neben der Sperre muss Alli eine Strafe in Höhe von 5.000 Schweizer Franken (umgerechnet rund 4.400 Euro) zahlen.