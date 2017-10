Der Aufstieg in die 2. chinesische Liga hat sich für die Spieler von Meixian Techand wahrlich bezahlt gemacht.

Wie vom Klub versprochen, erhielt jeder Spieler am Sonntag nach dem 1:0-Sieg gegen Shenzhen Ledman und dem damit verbundenen Gang in die League One umgerechnet rund 3,4 Millionen Euro.

Diese Prämie zahlte der Klubboss, ein lokaler Bauunternehmer, offenbar in bar aus. Dies belegen Bilder in denen Spieler vor einem Berg von Geldscheinen posieren.