Atletico Madrid hat in der Copa del Rey im Hinspiel der vierten Runde einen Sieg verpasst.

Der spanische Spitzenklub kam im Gastspiel beim Drittligisten FC Elche nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Der ghanaische Mittelfeldspieler hatte Atletico in der 17. Spielminute in Führung gebracht - durch einen Strafstoß von des Spaniers Lolo kam Elche jedoch zurück in die Partie (52.).

Die Gäste aus Madrid spielten sich vor allem in der ersten Halbzeit einige Chancen heraus, die jedoch ungenutzt blieben. Zum siebten Mal sprang für Madrid nur ein Unentschieden heraus.