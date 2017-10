Frankreichs Nationalspieler Olivier Giroud hat das schönste Tor des Jahres 2017 geschossen.

Der 31-Jährige wurde am Montag vom Weltverband FIFA in London mit dem Puskas-Preis ausgezeichnet. Giroud hatte für den FC Arsenal im Spiel gegen Crystal Palace am 1. Januar artistisch mit der Hacke getroffen.

"Es ist eine Ehre, die Trophäe vor diesen Fußball-Legenden zu bekommen. Ich will meinen Teamkollegen danken, ohne die ich das Tor nicht hätte schießen können", bedankte sich Giroud für die Auszeichnung.