Der deutsche Weltmeister Lukas Podolski nähert sich mit Vissel Kobe seinem ersten Titel in Japan.

Der 32-Jährige zog mit dem Liga-Zehnten am Mittwoch durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den favorisierten Titelverteidiger Kashima Antlers ins Halbfinale des Kaiserpokals ein.

Dort wartet am 23. Dezember Cerezo Osaka (2:0 gegen Omiya Ardija), der ehemalige Klub des Dortmunder Bundesliga-Profis Shinji Kagawa. Mike Havenaar rettete Kobe vor 5186 Zuschauern in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Tor zum 1:1 in die Verlängerung.

Podolski spielte gegen den Tabellenführer der J-League durch. Das Endspiel wird am 1. Januar in Saitama ausgetragen.