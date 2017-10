Zlatko Junuzovic hat seinen Rücktritt aus der österreichischen Nationalmannschaft erklärt.

"Nach über 10 Jahren im Team ist für mich nun aber der richtige Zeitpunkt gekommen, dieses Kapitel zu beenden", schrieb Junuzovic in einem offenen Brief auf der Webseite des österreichischen Verbands (ÖFB).

Der 30-Jährige wolle künftig mehr Zeit für seine Familie haben und sich "voll und ganz auf meine Klubkarriere konzentrieren", so der Mittelfeldspieler von Werder Bremen weiter. Die vergangenen vier Länderspiele verpasste Junuzovic verletzungsbedingt.

Junuzovic absolvierte in seiner Karriere 55 Länderspiele und erzielte sieben Tore. Sportlicher Höhepunkt war die Teilnahme an der Europameisterschafts-Endrunde 2016 in Frankreich.

Harnik kritisiert Verband

Teamkollege Martin Harnik will zwar weitermachen, hat aber den ÖFB nach der Trennung von Nationaltrainer Marcel Koller und Sportdirektor Willi Ruttensteiner scharf kritisiert.

"Da kommen sehr schwierige Zeiten auf uns zu. Was sich neben dem Sportlichen abspielt, ist traurig," sagte der Torjäger von Hannover 96 bei Sky Sport Austria.

Harnik befürchtet, dass sich nach der verpassten WM-Qualifikation die Talfahrt fortsetzt: "Das erinnert an alte Zeiten, als der ÖFB eine sehr kleine Rolle in Europas Fußball gespielt hat."