Im September 2016 beendete Daniel Osvaldo seine Karriere als Profifussballer - im Alter von gerade einmal 30 Jahren.

Für seinen vorzeitigen Abschied vom Profifußball lieferte der gebürtige Italiener, der 2014 mit Juventus Turin die Meisterschaft gewann, eine verblüffende Erklärung.

"Ich begann zu hassen, was ich immer geliebt hatte. Ich ziehe ein argentinisches Barbecue und ein gutes Bier dem Geld vor", sagte Osvaldo der Gazzetta dello Sport.

Rockkonzert statt FC Sevilla

Ein Angebot zum Comeback erhielt der ehemalige Mittelstürmer vom damaligen Trainer des FC Sevilla, Jorge Sampaoli. Dieses lehnte Osvaldo in seiner eigenen Art und Weise ab: "Aber Chef, da ist das Cosquin Rock Festival."

In seiner abwechslungsreichen Laufbahn spielte Osvaldo in elf Jahren für 13 Klubs, erzielte in der Serie A 41 Tore in 124 Spielen und brachte es sogar auf 14 Einsätze in der italienischen Nationalmannschaft.

Angebote von Champions-League-Klubs

"Ich habe mich dazu entschlossen, bei den Boca Juniors Schluss zu machen. Es gab einfach zu viel Gerede. Ich konnte nicht rausgehen, hatte Angst vor den Leuten. Ich konnte das einfach nicht mehr", sagte Osvaldo.

An Angeboten soll es im vergangenen Jahr nicht gemangelt haben, beispielsweise seien Klubs aus China und auch Champions-League-Klubs an ihm interessiert gewesen sein - doch Osvaldo wollte nicht mehr, auch da er sich vom "Fußball losgelöst" fühlte.