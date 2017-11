Der frühere belgische Fußballprofi Denis Andre Dasoul ist auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Dasoul wurde im Urlaub auf Bali vom Blitz erschlagen, als er gerade auf dem Surfbrett stand. Er wurde nur 34 Jahre alt.

In seiner Karriere war der rechte Verteidiger in Belgien, Italien und Österreich unterwegs - unter anderem spielte er für Schwarz-Weiß Bregenz in der österreichischen Bundesliga.

2012 beendete Dasoul seine Karriere.