Weltmeister Deutschland bleibt Spitzenreiter in der FIFA-Weltrangliste. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw, das in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland mit zehn Siegen in zehn Spielen einen Rekord aufgestellt hat, führt weiter vor Brasilien, Portugal, Argentinien und Belgien.

Größter Gewinner des November-Rankings war Senegal nach geschaffter WM-Quali. Das Team um Bundesliga-Profi Salif Sané (Hannover 96) machte neun Plätze gut und erreichte mit Rang 23 seine beste Platzierung. Auch die Schweiz (8.), Dänemark (12.), Kroatien (17.) und Schweden (18.) verbesserten sich.

Die FIFA-Weltrangliste im Überblick:

1. Deutschland 1602 Punkte (vorherige Punktzahl 1631)

2. Brasilien 1483 (1619)

3. Portugal 1358 (1446)

4. Argentinien 1348 (1445)

5. Belgien 1325 (1333)

6. Spanien 1231 (1218)

7. Polen 1209 (1323)

8. Schweiz 1190 (1134)

9. Frankreich 1183 (1226)

10. Chile 1162 (1173)