Iker Casillas ist mit dem prestigeträchtigen "Golden Foot" für seine außergewöhnliche Karriere ausgezeichnet worden.

Der spanische Torwart vom FC Porto setzte sich bei der Wahl gegen neun prominente Konkurrenten durch - darunter unter anderem Manuel Neuer, Arjen Robben, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Die von einem Fußballmanagement-Unternehmen ins Leben gerufene Auszeichnung wird nur an Sportler übergeben, die mindestens 28 Jahre alt, aber immer noch aktiv sind. Zudem kann sie von jedem Spieler nur ein Mal gewonnen werden.

Nachdem der 36-jährige Casillas seine Trophäe entgegengenommen hatte, erinnerte er sich an seine schönsten Momente. "Die Champions League, die wir 2000 gewannen, ‚la Octava‘, ist einer der schönsten Momente meiner Karriere. Und natürlich die Weltmeisterschaft in Südafrika. Außerdem hatte ich bei Real Madrid das Glück, auf Zidane zu treffen, einem Spieler von exquisiter Klasse und dessen Art zu spielen, die ganze Welt begeisterte. Vor allem seine Eleganz in der Ballbehauptung."

Im Vorjahr hatte die italienische Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon den Titel gewonnen, davor waren es Samuel Eto'o, Andres Iniesta und Didier Drogba. Erster Preisträger war im Jahr 2003 Robert Baggio.

Wie seine Vorgänger darf nun auch Casillas seinen Fußabdruck auf der sogenannten "Champions Promenade" in Monaco hinterlassen.

Alle Gewinner des Golden Foot im Überblick:

2017: Iker Casillas

2016: Gianluigi Buffon

2015: Samuel Eto'o

2014: Andres Iniesta

2013: Didier Drogba

2012: Zlatan Ibrahimovic

2011: Ryan Giggs

2010: Francesco Totti

2009: Ronaldinho

2008: Roberto Carlos

2007: Alessandro del Piero

2006: Ronaldo

2005: Andrej Schewtschenko

2004: Pavel Nedved

2003: Roberto Baggio

Die weiteren Nominierten 2017 im Überblick:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Arjen Robben (FC Bayern München)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Luis Suarez (FC Barcelona)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Yaya Touré (Manchester City)

Andrea Pirlo (New York City FC)