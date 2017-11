Der ehemalige Bundesliga-Profi Heung-min Son hat Südkorea zum Sieg gegen Kolumbien geschossen.

Beim 2:1 (1:0) im Test gegen die Mannschaft um Bayern Münchens James traf Son (11./61.) doppelt. Es waren die Länderspieltreffer 18 und 19 für den Linksaußen von Tottenham Hotspur. Kolumbiens Innenverteidiger Cristian Zapata (77.) sorgte auf Vorlage von James für den Anschlusstreffer. Augsburgs Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo wurde bei den Gastgebern in der 82. Minute eingewechselt.

Südkorea testet am Dienstag gegen Serbien, die Kolumbianer spielen in China. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte bereits am vergangenen Samstag die Länderspielreise seines Schützlings kritisiert: "Das ist ein mittlerer Wahnsinn. James fliegt nach Südkorea und von da nach China. Das ist nicht nachvollziehbar. Man verlangt den Spielern Dinge ab, die vom physiologischen gar nicht möglich sind."

Kolumbien und Südkorea haben sich direkt für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Kolumbianer hatten sich als Vierter der südamerikanischen Eliminatorias einen Platz bei der Endrunde gesichert. Der südkoreanischen Auswahl, die bis Juni vom deutschen Trainer Ulli Stielike trainiert worden war, reichte der zweite Platz in der Gruppe hinter dem Iran für die zehnte WM-Teilnahme.