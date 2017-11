Nächster Dämpfer für Lukas Podolski:

Der deutsche Weltmeister in Diensten von Vissel Kobe unterlag in der japanischen J-League mit 1:3 (1:1) auch bei Spitzenteam Cerezo Osaka. Podolski stand in der Startformation und spielte durch.

Dabei war das Team des 32-jährigen Stürmers durch Kazume Watanabe (11. Minute) in Führung gegangen. Osaka wendete das Blatt jedoch infolge der Tore von Kenyu Sugimoto (41./87.) und Matej Jonjic (67.).

Einen Spieltag vor Saisonende rangiert Kobe nach der nunmehr 15. Niederlage als Tabellen-Neunter.