Der japanische Spitzenklubs Urawa Red Diamonds hat zum zweiten Mal nach 2007 die asiatische Champions League für sich entschieden. Der Ex-Klub von Weltmeister Guido Buchwald gewann das Finalrückspiel in Saitama gegen Al Hilal aus Saudi-Arabien mit 1:0 (0:0). Das Siegtor erzielte der Brasilianer Rafael Silva (88.). Beim 1:1 im Hinspiel hatte der Südamerikaner ebenfalls für die roten Diamanten getroffen.

Die Gäste hatte in der 78. Minute Salem Al Dawsari durch Platzverweis verloren und mussten in den Unterzahl die Schlussphase überstehen. Das Abwehrbollwerk der Saudis hielt jedoch nur bis zur 88. Minute. Urawa ist durch den Triumph in der asiatischen Champions League für die Klub-WM im kommenden Monat in den Vereinigten Arabischen Emiraten qualifiziert.