Im Sommer 2016 wechselte Paul Pogba für rund 105 Millionen Euro von Juventus Turin zurück zu seinem Jugendverein Manchester United. Es war die gefeierte Rückkehr des verlorenen Sohnes.

Es war seinerzeit der teuerste Transfer der Fußballgeschichte. Pogba startete seine Profikarriere 2011 bei den Red Devils.

Wie der Franzose nun im Podcast Beyond the Pitch verriet, wäre der 24-Jährige fast bei einem anderen Verein gelandet. Denn auch Real Madrid hatte damals großes Interesse an Pogba und warb um die Dienste des Mittelfeldspielers.

"Um ehrlich zu sein, hatte Real Madrid bei mir angefragt und ich dachte darüber nach, dorthin zu wechseln", sagte Pogba. Doch "gleichzeitig" überlegte er, "zurück zu Manchester United zu gehen."

Was gab den Ausschlag? Sein Gefühl, so Pogba. "Ich hatte es immer in meinem Herzen gefühlt. Mein Herz sagte mir, dass ich hierher zurückkommen sollte, auch wenn ich nicht wusste, warum", meinte der Franzose noch.

Im Nachhinein sei es jedoch die richtige Entscheidung gewesen, betonte Pogba. "Ich habe mich dafür entschieden und ich bereue es nicht."

Für ManUnited absolvierte Pogba bisher 30 Spiele und erzielte fünf Tore.