Der auslaufende Vertrag von Trainer Felix Magath bei Shandong Luneng wird nicht verlängert. Dies gab der Klub aus Jinan, der in der Chinese Super League spielt, am Freitag bekannt. Der langjährige Bundesliga-Coach hatte seit Sommer 2016 im Reich der Mitte gearbeitet.

"Felix Magath hat sich den Respekt des Klubs und seiner Fans erarbeitet. Sein Engagement war effektiv und befruchtend", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Der 64-Jährige hatte Shandong Luneng in der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg bewahrt, in der diesjährigen Saison kam das Team auf den sechsten Platz.

Vor seinem Engagement in China war Magath als Teammanager beim FC Fulham aktiv. In der Bundesliga wurde er mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg insgesamt dreimal Deutscher Meister.