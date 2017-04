Kuriose Geschichte in La Liga: Am Mittwoch reist der CA Osasuna zum FC Barcelona ins Camp Nou. Eine besonderer Tag für jede Mannschaft in Spanien.

Doch für Osasuna wird es auf ganz besondere Weise besonders. Denn: Der Verein aus der Region Navarra muss mit kurzfristig entworfenen und hergestellten Trikots antreten, die noch nie zum Einsatz kamen.

Hintergrund ist, dass die beiden üblichen Trikots zu sehr dem Heimtrikot der Katalanen gleichen würden. So heißt es aus der Sicht der Offiziellen.

Das Heimtrikot von Osasuna sieht so aus:

© Getty Images

Und so das Auswärtstrikot:

© Getty Images

Im Falle eines Sieges gegen das große Barcelona könnte Osasuna vielleicht häufiger auf das neue Trikot zurückgreifen.