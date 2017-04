Real Madrids Trainer Zinedine Zidane kann wohl wie erhofft im Clasico des spanischen Fußballs am Sonntag gegen den Erzrivalen FC Barcelona wieder auf Gareth Bale zurückgreifen.

Der Waliser hat seine Wadenprobleme, die einen Einsatz im Champions-League-Rückspiel am vergangenen Dienstag gegen Bayern München (4:2 n.V.) unmöglich gemacht hatten, offenbar auskuriert. Bale nahm am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining der Königlichen teil.

Auf der Gegenseite wird Angreifer Neymar definitiv fehlen. Der Einspruch Barcelonas gegen eine 3-Spiele-Sperre wurde abgelehnt.

Real Madrid mit dem deutschen Regisseur Toni Kroos kann am Sonntag den vorentscheidenden Schritt Richtung erster Meisterschaft seit 2012 machen. Bei einem Sieg gegen die Katalanen hätte der 32-malige Titelträger sechs Punkte Vorsprung auf Barca und zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.