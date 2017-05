Abgezockt nahm Marcus Rashford Maß: Mit seinem platzierten Freistoß nährt der 19-Jährige die Hoffnungen von Manchester United auf den Premieren-Triumph in der UEFA Europa League.

Sein sehenswerter Treffer zum 1:0 (0:0)-Endstand machte im Halbfinal-Hinspiel bei Celta Vigo den Unterschied. (Spielplan und Ergebnisse)

"Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen für das Rückspiel", sagte Trainer Jose Mourinho bei SPORT1.

Ein Sonderlob hatte der Portugiese für Matchwinner Rashford übrig: "Er ist ein 19 Jahre alter Junge, der den Fußball liebt. Er arbeitet, er entwickelt sich und was zählt ist nicht sein Alter, sondern seine Qualität."

Dank dieser haben die Red Devils im Rückspiel am kommenden Donnerstag (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im heimischen Old Trafford beste Chancen, den Finaleinzug perfekt zu machen.

"Wir haben als Team sehr gut funktioniert und hatten das Glück, das Rashford dieses tolle Tor erzielt hat. Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis, das ist ein großer Schritt, aber wir sind noch nicht durch", sagte Daley Blind bei SPORT1. "Wir müssen nächste Woche noch mal alles investieren, um ins Finale einzuziehen."

Mkhitaryan und Co. lassen Chancen liegen

Einen höheren Erfolg in Vigo verhinderte Uniteds schwache Chancenverwertung in der ersten Hälfte: Der englische Nationalstürmer Jesse Lingard (39.), der den schwer am Knie verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic in der Startelf ersetzte, und der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (35.) vergaben in Manchesters Drangphase drei Hochkaräter. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Video Pogba kritisiert Chancenverwertung

"Dass wir unsere Chancen nicht nutzen, passiert uns leider häufiger in dieser Saison. Aber wir haben das Tor gemacht, darauf kommt es an", sagte Paul Pogba.

Auch sein Coach hätte ein noch deutlicheres Resultat lieber gehabt. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, aber nicht mit dem Ergebnis", sagte Mourinho bei SPORT1. "Wir hatten in der ersten Halbzeit große Torchancen, ich hätte mir ein Tor mehr gewünscht. Dann wäre es ein perfektes Ergebnis gewesen."

Vigo-Keeper will Historisches schaffen

Jeweils war Vigo-Keeper Sergio Alvarez zur Stelle. Beim entscheidenden Gegentor verschätzte sich der 30-Jährige allerdings. "Es ist hart für uns. Wir sind niedergeschlagen, aber morgen stehen wir wieder auf. Im Fußball ist nichts unmöglich. Wir werden mit aller Kraft versuchen, etwas Historisches zu schaffen", sagte Alvarez.

Ajax Amsterdam hatte sich am Mittwoch gegen Olympique Lyon mit 4:1 eine bessere Ausgangslage vor dem Finale in Stockholm (24. Mai LIVE im TV auf SPORT1) herausgeschossen.

Rashford fing zumindest in diesem Spiel das Fehlen von Ibrahimovic als vorderste Spitze gut auf. In der ersten Hälfte war er noch mit einem schönen Schlenzer knapp gescheitert.

Rooney auf der Bank

Trainer Jose Mourinho durfte dennoch zufrieden mit der kontrollierten Vorstellung seiner Mannschaft sein.

Der Portugiese hatte seinen Kapitän Wayne Rooney auf die Bank verbannt, er setzte auf den genesenen Paul Pogba im Mittelfeld. Der Franzose verlieh dem Spiel der Gäste Struktur, jedoch ohne für große Torgefahr zu sorgen.

So übernahm der Tabellenelfte der spanischen Primera División nach dem Seitenwechsel die Initiative.

Stürmer Iago Aspas (24 Saisontore) köpfte vorbei (51.), Pione Sisto scheiterte mit einem abgefälschten Schuss an United-Keeper Sergio Romero (59.). (Die Torjäger der Europa League)

Kurz darauf nahm Rashford aus 23 Metern erfolgreich Maß. Schon im Viertelfinale hatte er nach Ibrahimovics Verletzung Verantwortung übernommen und den entscheidenden Treffer in der Verlängerung gegen den RSC Anderlecht erzielt.

Young angeschlagen ausgewechselt

Lingaard vergab in der 75. Minute die Chance auf einen deutlichen Sieg, sein Schuss aus 14 Metern rauschte knapp rechts am Tor vorbei.

Der erst elf Minuten zuvor eingewechselte United-Defensiv-Spieler Ashley Young musste in der 89. Minute angeschlagen wieder ausgewechselt werden.

Manchester kämpft nach einer durchwachsenen Hinrunde in der Premier League noch um die Qualifikation für die Champions League, derzeit ist der englische Rekordmeister nur Sechster. Der Sieger der Europa League bekommt automatisch das Startrecht für die Königsklasse.

