Der FC Barcelona hat die Copa del Rey gewonnen und damit doch noch einen Titel in der Saison 2016/17 geholt.

Beim letzten Spiel im Estadio Vicente Calderon von Atletico Madrid setzten sich die Katalanen mit 3:1 (3:1) gegen Deportivo Alaves durch. Zum dritten Mal hintereinander triumphiert Barcelona damit im Pokal, insgesamt stehen nun 29 Cupsiege zu Buche.

Lionel Messi brachte das insgesamt enttäuschende Barca nach Doppelpass mit Neymar in Führung (30.), Theo Hernandez glich nur drei Minuten später aus. Beim direkten verwandelten Freistoß machte Jasper Cillessen, der wie üblich im Pokal statt Marc-Andre ter Stegen im Barca-Tor stand, keine gute Figur.

Ein Doppelschlag durch Neymar (45.) und Paco Alcacer auf Vorlage Messis (45. +3) entschied die Partie noch vor der Halbzeit. Neymar stand vor dem Führungstor jedoch hauchdünn im Abseits.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte Barca selten überzeugen, die Basken kamen jedoch nicht mehr zum Anschluss.

"Es gibt nichts Schöneres als mit Messi zusammenzuspielen. Er ist einfach der Beste der Welt", schwärmte Alcacer nach der Partie über den Matchwinner.

Damit gewann Messi in seinem 700. Pflichtspiel seiner Karriere den 30. Titel. Acht Copa del Reys stehen bereits in seinem persönlichen Trophäenschrank.

Eine böse Verletzung Javier Mascheranos überschattete die Partie: Der Argentinier ging nach einem Kopfballduell zu Boden und musste stark blutend nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.

Damit schloss der scheidende Trainer Luis Enrique die Saison doch noch mit einem Titel ab. In der Meisterschaft reichte es nur zu Platz zwei, in der Champions League kam das Aus im Viertelfinale. Am Montag gibt Barca seinen neuen Trainer bekannt: Vermutlich handelt es sich dabei um Ernesto Valverde, der zuletzt Athletic Bilbao trainierte und bereits seinen Abschied von den Basken verkündete.