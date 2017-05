Die Fans von UD Levante hatten am Wochenende gleich doppelt Grund zur Freude.

Mit einem 1:0-Sieg gegen Real Oviedo machte der Spitzenreiter der zweiten spanischen Liga vorzeitig die Rückkehr in La Liga perfekt. Und für einen Großteil der treuen Anhänger sind die Stadionbesuche im kommenden Jahr gratis.

Wie die AS berichtet, schenkt der Klub aus Valencia 12.500 Fans die Dauerkarte für die kommende Saison. Levante hatte die ungewöhnliche Maßnahme all den Dauerkartenbesitzern versprochen, die in der zweiten Liga mindestens 85 Prozent der Spiele im Stadion verfolgen.

Vor der laufenden Saison hatte der Verein 15.400 Dauerkarten abgesetzt und damit rund 1,5 Millionen Euro eingenommen - Geld, das Levante nun allerdings größtenteils durch die Lappen geht.