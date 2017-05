Der angeblich auch von Borussia Dortmund umworbene Star-Stürmer Alexandre Lacazette von Olympique Lyon liebäugelt mit einem Wechsel zu Atletico Madrid.

"Ja, Atletico gefällt mir", schwärmte der Franzose in einem Interview mit OLTV von den Spanier: "Sie haben eine starke Mannschaft, einen großartigen Trainer und tolle Fans. Außerdem spielt dort Antoine Griezmann."

Es ist kein Geheimnis, dass Lacazette Lyon im Sommer den Rücken kehren will. Der Klub hat einem Wechsel auch schon zugestimmt - vorausgesetzt das Angebot stimmt.

"Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert. Die Presse schreibt, dass viele Vereine an mir interessiert sind, aber ich fokussiere mich auf das, was mein Berater mir sagt", gab Lacazette zu verstehen.

Mit 26 Toren in 29 Spielen ist der 25-Jährige hinter PSG-Star Edinson Cavani (35 Treffer) der zweitbeste Torschütze der Ligue 1.