Während Kumpel Pierre-Emerick Aubameyang möglicherweise die Düse macht, hat Ousmane Dembele bei Borussia Dortmund offenbar noch einiges vor. Nach Frankreichs 3:2-Sieg gegen England gab der 20-Jährige eine Art Treuebekenntnis ab.

"Mir geht es gut in Dortmund, ich habe einen Vertrag bis 2021, ich lege keinen Wert darauf, was die Leute reden", so Dembele. Zuletzt hatte die spanische Zeitung As spekuliert, der Franzose könnte im Sommer zum FC Barcelona wechseln.

Offenbar hatten die Katalanen schon einmal versucht, Dembele zu Barca zu locken: "Letztes Jahr hatte ich Kontakt zum Sportdirektor von Barcelona", verriet der Flügelflitzer.