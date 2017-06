Cristiano Ronaldo will im Steuerverfahren gegen ihn offenbar für Wohlwollen bei der Justiz sorgen.

Wie die spanischen Sportzeitung As berichtet, hinterlegt der Superstar von Real Madrid 14,7 Millionen Euro beim Gericht - also exakt die die Summe, die er nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft an Steuern hinterzogen haben könnte.

Der 32-Jährige erhoffe sich dadurch mildernde Umstände. Als Schuldeingeständnis sei die Aktion jedoch nicht zu verstehen. Es sei "lediglich ein Beweis seines Kooperationswillens", wird ein Sprecher zitiert.

Neue Vorwürfe gegen Ronaldo

Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe berichtet, hat Ronaldo möglicherweise einen Vertrag zwischen ihm und der auf den British Virgin Islands registrierten Briefkastenfirma Tollin rückdatiert, bevor er den ermittelnden Behörden offengelegt wurde.

Ronaldo muss am 31. Juli vor der ersten Kammer seines Wohnortes Pozuela de Alarcon, 15 Kilometer westlich von Madrid, Stellung zu den Vorwürfen der Steuerhinterziehung nehmen. Bislang bestreitet er die Anschuldigungen.

Ronaldo schweigt

Bis zum Verfahren wird Ronaldo wohl weiterhin schweigen. "CR7" hatte sich bislang weder zur Steueraffäre noch zu den Wechselgerüchten um seine Person geäußert. Nach dem 1:0-Sieg gegen Russland beim FIFA Confederations Cup beantwortete er lediglich ein paar Alibi-Fragen und verschwand.

Wenigstens für ein paar positive Schlagzeilen sorgte Ronaldo dann doch: Der Superstar lief vor dem Spiel mit einem kleinen Mädchen, das im Rollstuhl sitzt, in das Stadion ein. Freudestrahlend hielt das Kind die Hand des Angreifers von Real Madrid.

Nach dem Abspielen der Nationalhymnen küsste Ronaldo die Kleine auf die Stirn und schenkte ihr zudem seine Trainingsjacke.