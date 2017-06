Der spanische Pokalsieger FC Barcelona holt Gerard Deulofeu vom englischen Premier-League-Klub FC Everton zurück. Wie die Katalanen am Freitag mitteilten, zogen sie die Kaufoption für den 23 Jahre alten Rechtsaußen.

Der dreimalige spanische Nationalspieler, der in der vergangenen Saison an den AC Mailand ausgeliehen war, erhält in Barcelona einen Vertrag bis 2019.