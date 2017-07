Der neue Trainer des FC Barcelona, Ernesto Valverde, will auf dem Transfermarkt nicht mehr auf große Einkaufstour gehen. "Ich bin mehr als glücklich mit der aktuellen Situation", sagte Valverde über einen potenziellen Transfer des Mittelfeldspielers Marco Verratti vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain zum spanischen Fußball-Pokalsieger: "Die besten Verpflichtungen sind die Spieler, die bereits in meinem Team sind."

"Messi wird aufblühen"

Besonders Barcelonas Angriffs-Trio mit dem früheren Weltfußballer Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar sei ein "riesiger Faktor bei der Einschüchterung unserer Gegner", erklärte der 53-Jährige. "Messi ist ein einzigartiger Spieler und wo immer ich ihn einsetzen werde, wird er aufblühen", sagte der frühere Trainer von Athletic Bilbao.

In der abgelaufenen Saison gewann Barça nur den spanischen Pokal und schied unter dem damaligen Trainer Luis Enrique in der Champions League im Viertelfinale aus. Den Liga-Titel sowie die Trophäe in der Königsklasse sicherte sich Erzrivale Real Madrid.