Die spanische La Liga hat den Spielplan der Saison 2017/18 bekanntgegeben.

Meister Real Madrid beginnt dabei mit einem Auswärtsspiel bei Deportivo La Coruna, Rivale FC Barcelona startet gegen Betis Sevilla in die Saison. Der erste Spieltag ist für den 19. bis 21. August angesetzt.

Atletico Madrid beginnt die Spielzeit mit zwei Auswärtsspielen in Folge. Bei der ursprünglich als Heimspiel angesetzten Partie gegen den FC Girona am 1. Spieltag wird das Heimrecht vertauscht, da die neue Arena Atleticos erst im September vollständig fertig ist.

Die beiden Clasicos zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona steigen am 17. und 36. Spieltag: Zunächst empfangen die Königlichen die Katalanen am Mittwoch, 20. Dezember. Das Rückspiel in Barcelona steigt dann kurz vor Saisonende am 6. Mai 2018.

Der erste Spieltag im Überblick:

FC Sevilla - Espanyol Barcelona

FC Malaga - SD Eibar

Celta Vigo - Real Sociedad

FC Valencia - UD Las Palmas

FC Barcelona - Betis Sevilla

Deportivo La Coruna - Real Madrid

CD Leganes - Deportivo Alaves

UD Levante - Deportivo La Coruna

FC Girona - Atletico Madrid

Athletic Bilbao - FC Getafe