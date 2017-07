Keine zwei Wochen ist es her, dass James Rodriguez von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt ist. Seine Nummer 10 wurde jedoch beim spanischen Meister bereits wieder vergeben.

Wie aus der aktuellen Kaderauflistung auf der offiziellen Seite von Real hervorgeht, erbt demnach der Kroate Luka Modric die 10. Der Mittelfeldspieler war zuvor bei den Königlichen mit der Nummer 19 aufgelaufen.

Luka Modric wird offiziell mit der Nummer 10 aufgelistet © Screenshot www.realmadrid.com

Interessant ist die Nummernvergabe in der Hinsicht, dass James Rodriguez lediglich für zwei Jahre an die Münchner ausgeliehen ist - offiziell also noch Spieler von Real Madrid ist. Die Bayern besitzen jedoch eine Kaufoption für den 26-jährigen Kolumbianer.

Mittelfeldregisseur Toni Kroos läuft währenddessen weiterhin mit der Nummer 8 auf.