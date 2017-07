Neymar steht beim FC Barcelona derzeit besonders im Fokus. Jedoch bestimmen nicht seine unbestrittenen Fähigkeiten am Ball die Schlagzeilen, sondern sein angeblich bevorstehender Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Beim Training in New York ließ sich der brasilianische Superstar derweil nichts von den Spekulationen anmerken und trainierte sichtlich gut gelaunt mit seinen Kollegen. Die Spanier treffen beim International Champions Cup auf Juventus Turin (So., 0 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Einen Aufreger gab es jedoch doch: Ein Fan stürmte mit nacktem Oberkörper auf den Platz und umarmte Neymar.

Lionel Messi lässt die Umarmung über sich ergehen © Getty Images

Auch Lionel Messi wurde von einer Fan-Umarmung nicht verschont. Beim Argentinier war diese jedoch weniger stürmisch.