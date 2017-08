Weltmeister Lukas Podolski hat im dritten Spiel für seinen neuen Klub Vissel Kobe die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Das Team des 32-Jährigen unterlag am 21. Spieltag der japanischen Liga gegen Meister und Tabellenführer Kashima Antlers nach Führung mit 1:2 (0:0).

Podolski konnte erneut nicht so glänzen wie bei seinem Debüt am 29. Juli, als er sich beim 3:1 gegen Omiya Ardija gleich zweimal in die Torschützenliste eingetragen hatte. In der 76. Minute wurde der 130-malige Nationalspieler ausgewechselt.

Nach der zehnten Niederlage der Saison fiel Kobe auf den elften Tabellenplatz in der 18er-Liga zurück.