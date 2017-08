Der FC Barcelona wird in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags beim Liga-Auftakt am Sonntag gegen Real Betis mit einem Sondertrikot spielen.

Das gab der Klub am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Anstatt der Spielernamen wird auf der Rückseite jedes Spielertrikots der Schriftzug "Barcelona" zu sehen sein. Auf der Brust darf der Klub außerdem den Hashtag #TotsSomBarcelona platzieren. Der spanische Fußballverband und der Ligaverband stimmten diesen Veränderungen zu.

Außerdem wird die Mannschaft mit einem Trauerflor auflaufen.

Bereits vorher war bekanntgeworden, dass es am Wochenende vor allen Partien der ersten und zweiten spanischen Liga eine Schweigeminute geben wird.