Wie schlägt sich der FC Barcelona ohne Neymar? Das ist eine der interessantesten Fragen, die schon im Hinspiel der Supercopa (22 Uhr im LIVETICKER) zumindest teilweise beantwortet werden wird.

Dabei wartet gleich ein harter Gegner auf den spanischen Pokalsieger: Real Madrid bittet die Katalanen im Camp Nuo zum Clasico.

Real geht das erste von zwei Duellen (Rückspiel am Mittwoch, 16. August im LIVETICKER) mit Rückenwind an. Die Startruppe um Cristiano Ronaldo sicherte sich in der vergangenen Woche bereits den Titel im UEFA Supercup. Die Königlichen schlugen Manchester United mit 2:1.

Real und Barca waren bereits beim International Champions Cup in diesem Sommer aufeinander getroffen. Das Spiel endete 3:2 für die Blaugrana - da war Neymar allerdings noch mit dabei.