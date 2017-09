Anzeige

FC Barcelona: Arda Turan wechselt wohl zu Galatasaray Istanbul Turan vor Blitz-Wechsel in Türkei / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Arda Turan spielt beim FC Barcelona keine Rolle mehr © Getty Images

Der FC Barcelona gibt Arda Turan wohl am Deadline Day in die türkische Süper Lig ab. Der Mittelfeldspieler wird offenbar an einen Topklub ausgeliehen.