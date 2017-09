Ousmane Dembele hat beim FC Barcelona mächtig Nachholbedarf.

Nach seinem Streik bei Borussia Dortmund muss der Franzose Sonderschichten einlegen, um auf das Level zu kommen, das der neue Klub von ihm sehen will.

Wie die spanische AS berichtet, hat Barca Dembele Einzeltrainings verordnet, damit dieser seinen Trainingsrückstand wettmacht und an seinem Körper arbeitet. Der 15-tägige Trainingsstreik beim BVB hat seine Folgen hinterlassen. Dembele soll zuletzt auch nur ein bisschen gelaufen sein, wegen des warmen Wetters sogar teilweise komplett darauf verzichtet haben.

Allerdings hatte Barca 2013 auch Neymar in den Kraftraum geschickt - Dembele tritt also auch hier in die Fußstapfen seines Vorgängers.

Dortmund kassierte für den Transfer 105 Millionen Euro Ablöse sofort, bis zu 42 Millionen Euro können an Bonuszahlungen hinzukommen.