Mit Luka Modric (32) von Real Madrid bekommt der nächste Fußballstar Probleme mit dem spanischen Fiskus. Dem Kroaten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, bei den Einnahmen aus der Vermarktung seiner Bildrechte Steuern hinterzogen zu haben. Konkret geht es um 870.728 Euro (1,03 Millionen Dollar) in den Jahren 2013 und 2014, die Modric und seine Frau Vadja über eine Briefkastenfirma in Luxemburg an der Staatskasse vorbeigeschleust haben sollen, wie ein Gericht am Mittwoch mitteilte.

Die spanischen Behörden interessieren sich zudem für Firmen von Modric in der Steueroase Isle of Man. Der Mittelfeldspieler wechselte 2012 von Tottenham Hotspur nach Madrid. Erst am Dienstag bekannte sich sein Teamkollege Marcelo schuldig, Steuern hinterzogen zu haben und muss nun fast eine halbe Million Euro nachzahlen.

Als bislang prominentester Profi ist in Spanien der argentinische Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid wird derzeit ebenfalls Steuerhinterziehung durch ein ähnliches Modell wie bei Kolumbiens Radamel Falcao, der von 2011 bis 2013 bei Atletico Madrid spielte, in Höhe von fast 156 Millionen Euro zur Last gelegt.