Am Donnerstagabend müssen im Achtelfinal-Hinspiel der Copa del Rey Real Madrid und der FC Barcelona ran. Bei ihrem zweiten Auftritt bekommen es die beiden Favoriten, die in den ersten drei Runden noch nicht eingreifen mussten, mit einem Zweitligisten und einem Erstligakonkurrenten zu tun.

Den Anfang macht Barcelona bei Erstligist Celta Vigo (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Nach der Pflichtaufgabe gegen Real Murcia in der letzten Runde wird es auch Vigo schwer gegen die großen Katalanen haben.

In der spanischen Liga rangiert der Gegner von Barcelona im Tabellenmittelfeld. Das Rückspiel steht am 11. Januar an. (DATENCENTER: Der Pokal-Spielplan)

Die auf dem Papier einfachere Aufgabe hat wenig später Real Madrid bei CD Numancia (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Der Zweitligist aus der Stadt Soria hat allerdings in der Runde zuvor schon Reals Ligakonkurrenten FC Malaga aus dem Wettbewerb geworfen. Hier steigt das Rückspiel am 10. Januar.