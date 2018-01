Unmittelbar nach der Verkündung des Wechsels von Philippe Coutinho zum spanischen Topklub FC Barcelona bietet der FC Liverpool seinen Fans an, Trikots des brasilianischen Nationalspieler gegen eine Gutschrift einzutauschen.

Kunden, die ein offizielles Liverpool-Shirt der laufenden Saison 2017/18 mit dem Namen 'Coutinho' auf der Rückseite in einem offiziellen Fanshop in Großbritannien, Irland oder in dem offiziellen Online-Shop gekauft haben, erhalten bei offiziellem Vollzug des Wechsels einen Gutschein im Wert von 50 Pfund. Das vermeldete der Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp knappe 20 Minuten nach der Transfer-Meldung.

Am Samstagabend hatten beide Klubs den Transfer des 25-Jährigen vorbehaltlich des Medizinchecks bestätigt. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme für den 25-Jährigen 160 Millionen Euro. Damit wird Coutinho der zweitteuerste Fußballer der Geschichte.