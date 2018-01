Barca-Superstar Lionel Messi hat trotz seiner zahlreichen Rekorde auch noch eine Schwäche.

"Ich will perfekt sein, aber aktuell gibt es noch ein paar Bereiche in meinem Spiel, die ich verbessern muss, um das höchstmögliche Level zu erreichen", erklärte der Argentinier der kroatischen Zeitung Blic.

"Die muss ich noch mehr trainieren"

Besonders in einer Sache sieht Messi noch Luft nach oben: "Elfmeter zum Beispiel. Die muss ich noch mehr trainieren." Die Statistik bestätigt Messis Worte. Von fünf Strafstößen in dieser Saison, verschoss er drei.

In seiner gesamten Laufbahn schoss Messi 100 Elfmeter. 22 davon gingen nicht ins Tor.

Trotz dieser "Schwäche" vom Punkt ist der 30-Jährige in der aktuellen Saison in Topform und hat in 25 Partien für Barcelona 19 Tore erzielt.