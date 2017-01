Julian Draxler steht vor seinem Pflichtspiel-Debüt für Paris St. Germain. Vor dem Pokalduell mit dem SC Bastia am Samstag (21 Uhr) hat der 23-Jährige mit seinen ersten Auftritten hohe Erwartungen bei seinem neuen Klub geweckt.

"Mit diesen Spielern können wir einige großartige Dinge in der zweiten Saisonhälfte schaffen", sagte Kapitän Thiago Silva, der mit seinem Team den Titel verteidigen will. Der Brasilianer bezog auch den weiteren Zugang Giovani Lo Celso (Rosario Central) in sein Lob mit ein: "Sie sind intelligente Spieler und haben schon verstanden, wie wir spielen."

Beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen den tunesischen Verein Club Africain hatte Draxler am Mittwoch seine Premiere im PSG-Trikot nach dem Transfer für mehr als 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gegeben und dafür Lob bekommen.