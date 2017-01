Weltmeister Julian Draxler steht bei seinem neuen Verein Paris Saint-Germain wohl auch in der Liga vor seinem Debüt. Bei Stade Rennes (ab 16.50 Uhr LIVE auf SPORT1+) wartet ein schweres Auswärtsspiel auf den französischen Meister.

Nachdem der 40-Millionen-Neuzugang vom VfL Wolfsburg bereits beim 7:0 (2:0)-Erfolg im nationalen Pokal gegen den SC Bastia zum Einsatz kam und dabei mit einem sehenswerten Heber zum Endstand traf, steht nun der nächste Schritt beim neuen Arbeitgeber PSG an.

Die Fans des französischen Hauptstadtklubs hat Draxler mit seinem starken Auftritt im Pokal derweil bereits hinter sich bringen können. Nach seinem Treffer in der 89. Minute stimmten diese bereits Sprechchöre für den 23-Jährigen an.

PSG mit Sieg auf Tuchfühlung

Mit einem Erfolg in Rennes könnte der amtierende Meister am 20. Spieltag vorübergehend bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Nizza heran rücken.

Doch die Pariser, bei denen aller Voraussicht nach wieder Kevin Trapp im Tor stehen wird, sollten gewarnt sein, denn der Tabellensiebte verlor erst eines seiner zehn Heimspiele.

Die Partie in der Ligue 1 zwischen Stade Rennes und Paris Saint-Germain zeigt SPORT1 am Samstag, den 14. Januar, ab 16.50 Uhr LIVE auf SPORT1+.