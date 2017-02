Mit seinem ersten Doppelpack für Paris Saint-Germain hat Julian Draxler dem Titelverteidiger den Weg ins Achtelfinale des Coupe de France geebnet.

Beim 4:0 (2:0)-Sieg bei Stade Rennes brachte der 23-Jährige das Team von Unai Emery zunächst mit einem Zauberlupfer in Führung (27.) und legte im zweiten Durchgang mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze nach (68.). Der Brasilianer Lucas traf zum zwischenzeitlichen 2:0 (38.), Hatem Ben-Arfa (90.) sorgte für den Endstand.

"Am Anfang hatten wir Probleme. Wir haben nicht unseren besten Fußball gespielt", sagte Doppeltorschütze Draxler nach dem Spiel bei Eurosport: "Nach dem ersten Tor wurde es einfacher. Und mit dem dritten hatten wir viel Raum. Es war ein schwieriges Spiel, aber wir haben es uns einfach gemacht."

Vier Tore in fünf Spielen

Beim Führungstreffer zeigte Draxler seine ganze Klasse: Einen langen Pass von Thiago Motta brachte Draxler zunächst gekonnt mit der Hacke unter Kontrolle und überlupfte anschließend Rennes-Keeper Benoit Costil von der Strafraumgrenze. Der Ball sprang anschließend vom linken Innenpfosten ins Tor.

In seinem erst fünften Pflichtspiel für Paris erzielte Draxler seine Tore drei und vier für PSG. Mitte Januar hatte Draxler beim 1:0-Sieg im Ligaspiel bei Stade Rennes sein Debüttor für Paris erzielt.

Trapp fehlt Paris

PSG musste auf seinen deutschen Torhüter Kevin Trapp verzichten.

Der Keeper pausierte wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel und fällt möglicherweise auch für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona am 14. Februar aus.