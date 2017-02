Mit dem VfL Wolfsburg war er in der Bundesliga abgestürzt, mit Paris Saint-Germain darf er sich nun mit den Besten messen.

In zwei Wochen trifft Julian Draxler im Champions-League-Achtelfinale auf den FC Barcelona und auf Lionel Messi. Und er kann mit breiter Brust in die Partie gehen.

Draxler überzeugte bei seinen ersten Auftritten für PSG, mit zwei Toren beim 4:0 über Stade Rennes im Pokal lieferte Draxler den vorläufigen Höhepunkt ab.

Draxler will gegen Barca "große Rolle spielen"

Und auch neben dem Platz demonstriert Draxler Selbstbewusstsein. "An einem Tag, an dem man gegen Barcelona in der Champions League spielt, muss vieles passen", sagt er mit Blick auf das Hinspiel am 14. Februar: "Aber ich mache mir da keine Sorgen und bin, glaube ich, in der Lage, wie andere Spieler auch in so einem Spiel eine große Rolle zu spielen."

Wie gut ist Draxler in Form für das Duell mit Messi? SPORT1 und iM Football checken die Daten des bisherigen Pflichtspiel-Jahres.

© iM Football/Getty Images

