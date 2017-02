In Frankreich sorgt ein frauenfeindliches Banner für mächtig Diskussionen. Fans von Olympique Lyon hatten am vergangenen Samstag während des Ligaspiels gegen OSC Lille (1:2) ein Plakat mit der Aufschrift "Frauen in die Küche, Männer ins Stadion" hochgehalten.

Daraufhin hagelte es Kritik. Unter anderem äußerte sich Wendie Renard, Kapitänin der Lyoner Frauenmannschaft, bei Twitter. "Lyon-Fans... Könnt ihr mir eine Erklärung für dieses Banner geben", schrieb Renard.

Am Dienstag reagierte auch der Gegner auf die unrühmliche Aktion im Stadion Parc Olympique Lyonnais. Lille lud Frauen zum nächsten Heimspiel gegen Lorient am kommenden Samstag ein. Alle seien bei ihnen herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Lyon kündigte derweil an, den Vorfall untersuchen zu lassen.